Libia: possibile incontro di livello in Marocco sulle posizioni soveane

- Potrebbe tenersi domani in Marocco un incontro tra il capo dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, e il presidente della camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguilah Saleh, per trovare un accordo sulla questione delle cosiddette “cariche sovrane”. Si tratta, in particolare, della nomina delle principali istituzioni del Paese nordafricano, tra cui il governatore della Banca centrale. Un incontro al riguardo avrebbe dovuto tenersi una settimana fa, ma è saltato per motivi poco chiari. Intanto, il deputato libico Abu Bakr Saeed ha espresso la sua sorpresa per l'insistenza di Saleh e Mishri di incontrarsi al di fuori della Libia per colloqui su un dossier così importante. “Perché non l'incontro non si tiene a Tripoli, a Tobruk o in qualsiasi altra città libica dopo l’insediamento della nuova autorità esecutiva unitaria?", si è chiesto Saeed in un post su Facebook. Nell'ultima sessione parlamentare, alcuni membri della Camera dei rappresentanti hanno chiesto che la selezione delle sette cariche sovrane debba essere completata prima dell'approvazione del bilancio generale unitario per il 2021. (Lit)