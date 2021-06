2 giugno: Fico, da entusiasmo giovani riparte il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo fortemente voluto questo momento di confronto con voi studenti per raccogliere le vostre testimonianze dopo questo anno difficile”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della cerimonia di premiazione del progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" dalla Nuova Aula dei gruppi parlamentari. Rivolgendosi agli studenti, il presidente ha aggiunto: “L’importanza dei valori repubblicani si rinnova con l’impegno di tutti noi per dare attuazione al dettato costituzionale”. “Dai giovani e dal loro entusiasmo che può è deve partire la ripresa del Paese: ripartire dalla scuola vuol dire far ripartire il Paese”, ha aggiunto. (Rin)