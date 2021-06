G7: ministri Esteri concordano su necessità di proseguire lotta contro corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione è una sfida globale urgente perché minaccia la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni e i valori della democrazia, i valori etici e la giustizia e mettendo a repentaglio lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. È quanto si legge in una nota congiunta dei ministri degli Esteri del G7. “La corruzione rappresenta una grave minaccia per gli individui e le società e spesso consente altre forme di criminalità, compresa la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Queste minacce sono state aggravate dal Covid-19. Mentre il mondo continua a riprendersi, è fondamentale non lasciare che la corruzione minacci i nostri sforzi per ricostruire meglio e affrontare le sfide globali, in particolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030”, si legge nella nota congiunta. “Attendiamo con impazienza la riunione ministeriale del G7 a settembre di quest'anno, durante la quale si discuterà dei nostri sforzi congiunti per affrontare la corruzione. La corruzione è una sfida affrontata da tutti i Paesi. I suoi effetti si fanno sentire a livello locale, nazionale e globale ed è nostra responsabilità comune e condivisa agire. Noi come G7 ci battiamo per una società aperta, con una società civile forte e media liberi. Siamo convinti che questi attori siano fondamentali per prevenire e combattere la corruzione. Pertanto, è nostro obiettivo riconoscere il ruolo della società civile e dei media liberi e promuovere la loro libertà e protezione nella dichiarazione dell’Assemblea generale dell’Onu. Riconosciamo che il progresso catalizzerà la prosperità, la sicurezza e lo sviluppo”, ha si legge inoltre nella nota. (segue) (Com)