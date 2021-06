G7: ministri Esteri concordano su necessità di proseguire lotta contro corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 si sono impegnati a lavorare insieme “per rafforzare le fondamenta di società aperte e proteggere dalle minacce, tra cui la corruzione, il finanziamento illecito e la chiusura dello spazio civico. A questo proposito, riaffermiamo il ruolo fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac) e dei suoi organismi di supporto nella lotta globale alla corruzione. È l'unico strumento universale giuridicamente vincolante sulla corruzione, negoziato sulla base del consenso. La Convenzione è la pietra angolare del nostro quadro anticorruzione internazionale e costituisce parte integrante dell'architettura anticorruzione internazionale che, se attuata in modo completo ed efficace, combatterà con forza la corruzione”. I ministri del G7 hanno aggiunto di sostenere “pienamente gli obiettivi di questa sessione speciale dell'Assemblea generale contro la corruzione per affrontare le sfide e le misure per prevenire, individuare, perseguire e punire in modo più efficace la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale. Accogliamo con favore l'adozione della dichiarazione politica orientata all'azione e ci impegniamo a raggiungerne gli obiettivi”. Date le nostre responsabilità internazionali, “noi come G7 riconosciamo la necessità di intensificare i nostri sforzi per prevenire e combattere la corruzione dando l'esempio. Dobbiamo continuare a compiere reali progressi su questo tema. Garantiremo un'attuazione forte ed efficace degli impegni dell’Assemblea generale dell’Onu”, conclude la nota. (Com)