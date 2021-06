Usa: Blinken incontra i colleghi dell’America centrale, focus su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato i colleghi dell’America centrale - Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama e Messico – in occasione della riunione del Sistema d’integrazione centroamericano (Sica), in occasione della quale ha discusso in particolare di gestione dei flussi migratori. Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia Usa “ha sottolineato l’importanza di forti istituzioni democratiche” e di un fermo “impegno contro la corruzione” da parte dei Paesi dell’area. Blinken ha poi illustrato la strategia statunitensi per affrontare le cause alla radice dei flussi migratori, in particolare con la generazione di opportunità economiche per i popoli dell’America centrale, la riduzione del livello di violenza, il contrasto ai cambiamenti climatici e il contenimento della pandemia di Covid-19. “L’America centrale – ha affermato il segretario di Stato – può diventare una regione più forte se i popoli e i Paesi cooperano per affrontare congiuntamente i problemi”.(Nys)