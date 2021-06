2 giugno: ambasciatore in Argentina Manzo, celebriamo il passato preparando il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro "inizia oggi, non domani". Con una citazione di Giovanni Paolo II l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo, inizia il suo articolo sul quotidiano nazionale argentino "Perfil" in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, dedicato alla necessità di "ripartire dal futuro". "L'Italia sta già lavorando per questo futuro, con la responsabilità di attore globale - scrive Manzo citando l'intervento di ieri del presidente del Consiglio Mario Draghi - come presidente del G20, nella lotta alla pandemia con la Dichiarazione di Roma, come co-presidente della Conferenza sui cambiamenti climatici e con la Conferenza Italia-America Latina e Caraibi di ottobre a Roma". (segue) (Abu)