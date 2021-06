Roma: Mollicone (Fd'I), cavea auditorium Parco della Musica sia intitolata a Rino Gaetano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sia intitolata a Rino Gaetano. Lo dichiara in una nota il responsabile cultura di Fd'I, deputato Federico Mollicone. "Rino Gaetano nel 1979 disse: 'Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno che cosa voglio dire questa sera' - aggiunge Mollicone -. Poeta ironico, tagliente e anticipatore, Rino Gaetano aveva un profondo rapporto con Roma e con il suo quartiere, Monte Sacro. Sia intitolata la cavea dell'Auditorium Parco della Musica al grande cantautore, dove si svolgono festival di musica pop. Raccontò un'Italia stigmatizzante, parlando di amore e libertà. Abbiamo, infine, ritrovato, un'interrogazione parlamentare di Crollalanza per chiedere chiarezza dei soccorsi tardivi al cantante, riscontrati in un caso di malasanità per mancata istituzione di un reparto di neurochirurgia al Policlinico", conclude Mollicone.(Com)