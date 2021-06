Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, posizione finanziaria netta largamente positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a ricorrenti indiscrezioni di stampa relative all’approvazione del bilancio 2020, Acciaierie d’Italia precisa in una nota che: nell’accordo firmato con Invitalia il 10 dicembre 2020 è espressamente previsto che l’approvazione del bilancio 2020 non richiede il voto favorevole di Invitalia o dei consiglieri da essa designati; l’approvazione del bilancio 2020 da parte del consiglio di amministrazione è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che si esprimerà sull’appello proposto contro l’ordinanza del Sindaco di Taranto di febbraio 2020; i dati riportati da alcuni mezzi d’informazione su alcune poste di bilancio 2020, relativi in particolare al debito verso fornitori, sono privi di ogni fondamento. Acciaierie d’Italia ribadisce di "avere sempre goduto di una posizione finanziaria netta largamente positiva, anche alla data di scadenza del bilancio 2020". (Com)