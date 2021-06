Spagna: Commissione Ue, punti deboli alto debito e disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sta sperimentando squilibri e le vulnerabilità riguardano l'elevato debito esterno e interno, sia pubblico che privato, in un contesto di alta disoccupazione, e hanno una rilevanza transfrontaliera. E' quanto si legge nei documenti del pacchetto di primavera del semestre europeo della Commissione europea. "La posizione netta degli investimenti internazionali rimane negativa ma dovrebbe riprendere il suo graduale miglioramento nel 2021. L'impatto negativo della crisi del Covid 19 sul turismo è stato significativo", si legge. "Il conto corrente è peggiorato con la crisi, ma dovrebbe essere intorno all'equilibrio quest'anno e il prossimo. Il debito pubblico è aumentato notevolmente nel 2020 a causa della recessione e delle misure di sostegno messe in atto per attutire l'impatto della crisi; si prevede che diminuisca più significativamente l'anno prossimo a causa di deficit pubblici sempre elevati, ma in miglioramento", continua il documento. "La riduzione dell'indebitamento da parte del settore aziendale e delle famiglie si è fermato alla luce della crisi del Covid 19. Il tasso di disoccupazione è salito nel 2020 e si prevede che inizi a scendere nel 2022", conclude la Commissione. (Beb)