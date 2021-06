Roma: Iv, condanna per atti vandalici a parco Talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanotte ignoti hanno vandalizzato l'area del Parco Talenti dove è in corso di allestimento l'arena cinematografica estiva del Cinevillage, l'evento dell'estate romana organizzato da Anec nel III Municipio e giunto alla sua terza edizione, danneggiando lo schermo e alcune strutture". Lo dichiarano in una nota Francesca Leoncini e Francesca Merola, responsabili attività produttive e cultura di Italia Viva Roma e i coordinatori romani di Marco Cappa ed Eleonora De Santis. "Esprimiamo la nostra ferma condanna di quanto accaduto e la piena solidarietà al Presidente di Anec Leandro Pesci e a tutti gli esercenti e gli operatori del settore cinematografico che sono impegnati a far ripartire le attività dopo la lunga pausa causata dalla pandemia - aggiungono gli esponenti di Italia viva -. Si tratta di un attacco inaccettabile al settore del cinema che, soprattutto a Roma, rappresenta un motore imprescindibile per la crescita culturale ed economica della città e a tutti gli operatori culturali e commerciali, che stanno collaborando attivamente per la realizzazione di questo bellissimo evento", concludono. (Com)