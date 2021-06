2 giugno: ambasciata a Parigi celebra Festa Repubblica con omaggio a cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia in scena": l'ambasciata d'Italia a Parigi celebra la Festa della Repubblica con un omaggio digitale alla collaborazione tra Italia e Francia nel settore culturale, "al comune impegno per promuovere un patrimonio di competenze, capacità e bellezza unico al mondo". "La situazione sanitaria ci obbliga ancora a celebrare virtualmente la nostra Festa Nazionale, ma è con uno spirito molto più ottimista che oggi commemoriamo la nascita della nostra Repubblica il 2 giugno del 1946", si legge in una nota. Ringraziando il sottosegretario per gli Affari europei Clement Beaune per il suo videomessaggio di auguri, l'ambasciatrice Teresa Castaldo ha sottolineato lo spirito di "resilienza, solidarietà e unità" che ha caratterizzato l'ultimo anno: "abbiamo tutti scoperto con sgomento che gran parte di ciò che davamo per scontato non lo era. Ma questo periodo è stato segnato anche da un crescente desiderio di rinascita, da un rinnovato impegno di tutti a resistere, a proteggere i più deboli, a riavviare la società. È l'unità di cui siamo capaci nei momenti più difficili". (segue) (Com)