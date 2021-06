2 giugno: ambasciata a Parigi celebra Festa Repubblica con omaggio a cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi e gli attuali progressi nella sua gestione hanno evidenziato l'importanza di un approccio europeo: "le istituzioni europee hanno per la prima volta messo in moto un coordinamento in materia sanitaria di cui hanno beneficiato tutti gli Stati membri e la scelta della Next Generation Eu, impensabile prima della pandemia, darà un enorme impulso alla nostra ripresa economica e alla trasformazione delle nostre società verso la "doppia transizione", ecologica e digitale". Ed anche in questo processo Francia e Italia hanno giocato un ruolo centrale "per rilanciare un'Europa più forte, dinamica e soprattutto credibile, che possa affrontare le sfide globali e le crisi regionali che ci circondano". Nel quadro di questo rinnovato slancio europeo l'ambasciatrice ha ricordato "l'amicizia fraterna e indissolubile" che lega Italia e Francia, con un'attuale intensificazione dei rapporti a tutti i livelli, in un clima di rinnovata fiducia reciproca: "la visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la conclusione del trattato del Quirinale e il prossimo vertice bilaterale renderanno sempre più stretta la collaborazione tra i nostri Paesi, basata su un approccio franco, trasparente e continuativo in tutti i campi". (segue) (Com)