2 giugno: ambasciata a Parigi celebra Festa Repubblica con omaggio a cooperazione bilaterale (3)

- L'ambasciata d'Italia a Parigi ha realizzato uno spettacolo digitale, un video per dare voce ai diversi volti del mondo culturale così profondamente toccato dalla crisi e per essere concretamene vicini ai tanti artisti che stanno ancora affrontando le sue conseguenze. Una serie di performance artistiche permetteranno un viaggio virtuale nel nostro incredibile patrimonio culturale: i protagonisti saranno i giovani talenti dell'Accademia di formazione dell'Opera di Parigi (la mezzo soprano Marie-Andrée Bouchard Lesieur accompagnata al pianoforte da Alessandro Praticò), i ballerini italiani del gruppo Les italiens de l'Opera de Paris (Sofia Rosolini e Antonio Conforti, Bianca Scudamore e Giorgio Foures, Andrea Sarri) guidati al pianoforte dal maestro Andrea Turra, un viaggio a Parigi sui passi di Dante immaginato dall'associazione culturale Les Ateliers de Cribeau, la Vita Nova di Dante Alighieri recitata dai bambini della seconda elementare della scuola statale di Parigi Leonardo da Vinci. La storia della musica lirica, la magia della danza e della nostra poesia (con un omaggio a Ungaretti, Gianni Rodari e Ezio Bosso) per ricordare le radici profonde della nostra identità culturale: : "tante energie italiane in terra di Francia che si fondono con l'amore per l'Italia degli amici francesi. Un omaggio congiunto al nostro meraviglioso Paese". (Com)