Singapore: le autorità sanitarie pronte ad autorizzare il vaccino cinese Sinovac

- Il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac sarà presto approvato dalle autorità sanitarie di Sinpapore. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute della città-Stato del sud-est asiatico, precisando che nei prossimi giorni saranno pubblicati dettagli sulla somministrazione del vaccino da parte delle strutture sanitarie private. Il Sinovac ha ottenuto ieri l’autorizzazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Finora Singapore aveva già ricevuto 200 mila dosi del vaccino cinese, che tuttavia non è ancora stato approvato dall’Autorità delle scienze mediche (Hsa) al contrario dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, entrambi basati su tecnologia mRna. Il ministero singaporiano ha tuttavia precisato che Sinovac non rientra nel programma nazionale di vaccinazione, e i suoi costi di somministrazione non saranno dunque coperti dal Programma di assistenza finanziaria per la vaccinazione Covid.(Res)