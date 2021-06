Roma: Mollicone (Fd'I), teatro India gestito come centro sociale, si dimettano vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il teatro India è gestito come "centro sociale", si dimettano vertici del Reatro di Roma. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fd'I in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "In uno spazio del Teatro di Roma e quindi del Comune di Roma si è tenuta senza che fossero garantite importanti norme di sicurezza un'iniziativa importante, organizzata dal Gruppo Gedi, che a quanto risulta sarebbe parte lesa - aggiunge Mollicone -. Ormai il Teatro di Roma e il Teatro India sono allo sbando. Si dimettano i vertici del Teatro di Roma, il presidente Bevilacqua e i consulenti Corona e Corsetti che avrebbero trasformato il Teatro India in un 'centro sociale' dove tutto è permesso, fuori dalle norme Covid e dalla legalità. Presenteremo con il consigliere De Priamo immediatamente una richiesta di accesso agli atti e un'interrogazione comunale e presenterò un'interrogazione al ministro Franceschini che finanzia il Teatro di Roma per chiedere chiarezza", conclude Mollicone. (Com)