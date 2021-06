2 giugno: ambasciatore Guariglia, si vede con chiarezza la luce in fondo a tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo oltre un anno grazie alla campagna vaccinale "si vede con chiarezza la luce in fondo al tunnel, ma deve tuttora essere tenuta alta la guardia poiché il virus non è ancora stato del tutto sconfitto". Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, in un messaggio in occasione della Festa della Repubblica, spiegando che quest'anno avrebbe voluto organizzare una "bella Festa Nazionale", unitamente alla tradizionale manifestazione madrilena "Passione Italia", "ma le circostanze purtroppo ancora non lo permettono, anche e soprattutto nel rispetto che è dovuto a tutte le vittime, così numerose, che ci sono state sia in Spagna che in Italia". Guariglia ha evidenziato che quest'anno non è stato possibile lavorare su eventi sociali, ma ci si è concentrati nel "nel dare impulso ad un convinto, quanto necessario, rilancio dei rapporti bilaterali italo-spagnoli". A questo proposito ha ricordato i vari vertici che si sono tenuti tra i due governi: quello di luglio (Madrid) , settembre (Roma) e novembre (Palma di Maiorca) tra l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ed il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. "Finalmente Italia e Spagna, le cui popolazioni messe insieme sommano più del 25 per cento di tutta la popolazione europea, lavorano con convinzione insieme, in difesa di interessi comuni a beneficio dei propri cittadini e soprattutto dell'Europa intera", ha sottolineato il diplomatico.