2 giugno: ambasciatore Guariglia, si vede con chiarezza la luce in fondo a tunnel (2)

- In questo senso, Guariglia ha voluto ringraziare "tutti gli esponenti del governo e delle amministrazioni spagnole che ci hanno aiutato, con la loro grande disponibilità e apertura, a raggiungere questi importanti e significativi obiettivi". L'ambasciatore ha poi ricordato che "nell'ultimissimo periodo, con il nuovo governo italiano, si sono moltiplicati i contatti tra rispettivi ministri e abbiamo potuto predisporre una ricca serie di iniziative che saranno rese note nelle prossime settimane". L'idea è quella di continuare a consolidare e a sviluppare il rapporto italo-spagnolo, che è così importante nella comune cornice mediterranea ma anche nella cornice europea. Guariglia ha annunciato che sta per essere inaugurata la nuova sede del consolato generale a Barcellona e si sta per aprire ex novo un'agenzia consolare a Tenerife, "proprio nell'ottica di assicurare il miglior servizio possibile ai nostri concittadini". L'ambasciatore ha poi affermato di essersi adoperato in prima persona per visitare le diverse realtà della Spagna per incontrare le autorità locali e per cercare di promuovere "nuove e innovative forme di collaborazioni in loco, grazie anche alla preziosa assistenza della nostra rete consolare onoraria". (Spm)