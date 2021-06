2 giugno: Fratoianni (Si), l'Italia è di chi la ama e la sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è di chi la ama. L’Italia è di chi la difende. Difende la scuola, la sanità e tutti i servizi pubblici. Senza la Resistenza antifascista, senza la lotta delle donne non ci sarebbe la Repubblica: l’Italia è di chi la vuole libera e democratica, e per questo contribuisce a offrire opportunità e combattere ingiustizie e diseguaglianze”. Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, sui social. “L’Italia non è dei furbi, - prosegue il leader di Si - degli egoisti, dei profittatori. L’Italia non è di chi prende tanto e vuole dare pochissimo. L’Italia non è di chi sfrutta e rifiuta la responsabilità sociale, solo per aumentare i profitti”. “L’Italia è di chi la sostiene - conclude Fratoianni - Buona festa della Repubblica". (Com)