Germania: Commissione Ue, squilibri legati ad avanzo partite correnti

- La Commissione europea ha spiegato, nel pacchetto di primavera del semestre europeo, che la Germania sta vivendo degli squilibri. L'avanzo delle partite correnti persiste a livelli elevati, il che riflette un livello contenuto di investimenti rispetto al risparmio e ha rilevanza transfrontaliera. Dopo un graduale calo dal 2015, si prevede che l'avanzo delle partite correnti aumenti nel 2021 e si aggiusti nuovamente al ribasso nel 2022, rimanendo elevato ma al di sotto del livello pre-crisi. Nel 2020, la crescita degli investimenti pubblici ha subito un'ulteriore accelerazione in risposta alla crisi, mentre gli investimenti privati sono diminuiti. Nel 2020, i maggiori risparmi netti del settore privato sono stati ampiamente compensati da un disavanzo pubblico più elevato, portando a variazioni limitate delle partite correnti complessive. Inoltre, gli investimenti rimangono moderati in percentuale del Pil nonostante le favorevoli condizioni di finanziamento e le persistenti esigenze di investimento già prima della crisi del Covid 19 e il basso rischio per la sostenibilità di bilancio a medio termine. I risparmi netti delle famiglie sono ulteriormente aumentati nel 2020 in assenza di possibilità di spesa e si prevede che nel 2022 ritornino ampiamente al livello pre-pandemia. (Beb)