Croazia: Commissione Ue, vulnerabilità per debito, bassa crescita e Npl

- La Croazia sta vivendo squilibri e le vulnerabilità riguardano il debito pubblico, privato ed estero, in un contesto di bassa crescita potenziale. E' quello che si legge nei documenti della Commissione europea del pacchetto di primavera del semestre europeo. Il conto corrente è diventato negativo nel 2020, riflettendo l'impatto della crisi del Covid 19 sul considerevole settore turistico della Croazia, e si prevede che si riprenderà solo lentamente. La posizione patrimoniale netta sull'estero negativa dovrebbe riprendere il suo graduale miglioramento nel 2021. Il rapporto tra debito pubblico e Pil moderatamente elevato è aumentato notevolmente nel 2020 a causa della recessione e delle misure di sostegno messe in atto per attutire l'impatto della crisi, ma dovrebbe tornare a un percorso in declino quest'anno. Il rapporto tra debito privato e Pil è aumentato nel 2020, dopo diversi anni di miglioramenti, riflettendo un forte calo del Pil, accompagnato da maggiori esigenze di finanziamento delle imprese. Il settore bancario è diventato più resiliente, anche da quando la Croazia ha aderito al meccanismo di vigilanza unico, ma i prestiti in sofferenza potrebbero aumentare una volta che le politiche per proteggere le imprese dall'impatto della crisi del Covid 19 saranno gradualmente eliminate. (Beb)