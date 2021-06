Romania: Commissione Ue, grandi disavanzi pubblici, pesa imprevedibilità legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sta vivendo squilibri e le vulnerabilità si riferiscono a un persistente e considerevole disavanzo delle partite correnti in un contesto di grandi disavanzi pubblici, mentre le precedenti pressioni di surriscaldamento stanno diminuendo. E' quello che si legge nei documenti della Commissione europea del pacchetto di primavera del semestre europeo. L'ampio disavanzo delle partite correnti dovrebbe rimanere elevato, anche se in lieve moderazione, e la posizione patrimoniale netta sull'estero negativa non migliora più. Si prevede che l'ampio disavanzo pubblico diminuirà solo gradualmente quest'anno e il prossimo, grazie alla ripresa ea un certo consolidamento fiscale. I risparmi netti del settore privato nazionale non sono sufficienti a coprire questi elevati deficit fiscali e il finanziamento è diventato più dipendente dall'accumulo di debito estero. Al contrario, le perdite di competitività sembrano diminuire poiché le pressioni di surriscaldamento degli anni precedenti si sono raffreddate con la crisi del Covid 19. L'imprevedibilità legislativa continua a pesare sul più ampio contesto imprenditoriale (Beb)