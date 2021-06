Francia: Commissione Ue, punti deboli sono debito alto, basse competitività e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia presenta degli squilibri e le sue vulnerabilità riguardano l'elevato debito pubblico, la debolezza del tasso di competitività e la bassa crescita della produttività, tutti elementi che hanno rilevanza transfrontaliera. E' quanto si legge nei documenti del pacchetto di primavera del semestre europeo pubblicato oggi dalla Commissione europea. "Nel 2020 il debito pubblico è aumentato visibilmente con la recessione e con le misure globali per contenere la crisi del Covid-19 e dovrebbe scendere nel 2022. Il debito privato è elevato e cresce anch'esso da diversi anni anche se, nel 2020, all'aumento del debito nominale è corrisposto un aumento delle riserve di liquidità delle imprese", si legge. "Nonostante gli sviluppi positivi prima della crisi del Covid-19, le precedenti perdite di competitività non sono state recuperate. Inoltre, la crescita della produttività a lungo termine rimane moderata, il che impedisce ulteriori guadagni di competitività, ostacola la crescita potenziale e limita così lo spazio per la riduzione del debito pubblico e privato", spiega la Commissione. (Beb)