Roma: assembramento e lancio di oggetti contro polizia, denunciato un minorenne

- Un giovane è stato denunciato a Roma dopo aver protestato insieme ad altri ragazzi contro le forze dell'ordine, intervenute per disperdere un assembramento. In particolare, nell'ambito dei servizi organizzati per controllare fenomeni di assembramento nelle zone della movida, come è noto oggetto di specifica analisi in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica in Prefettura e tradotti dalla Questura con apposita ordinanza, la polizia di Stato, agenti del commissariato Celio, del commissariato Viminale e della sezione volanti ha intercettato, in piazza Santa Caterina della Rota, in zona Campo dè Fiori, un assembramento di numerosi giovani in strada. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione per rumori molesti e musica ad alto volume. Secondo quanto si apprende, giunti sul posto, gli agenti hanno intimato lo scioglimento dell'assembramento e nel corso dell'attività alcuni ragazzi, pur defluendo, hanno protestato lanciando alcuni oggetti. In questa fase, i poliziotti intervenuti sono riusciti a bloccare uno minorenne di 15 anni che, accompagnato presso gli uffici del primo distretto Trevi Campo Marzio, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento ai beni dello Stato, resistenza a pubblico ufficiale e lancio pericoloso di cose. (segue) (Rer)