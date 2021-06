Roma: assembramento e lancio di oggetti contro polizia, denunciato un minorenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'esito delle formalità di rito, il ragazzo è stato riaffidato ai genitori dopo essere stato anche sanzionato amministrativamente per violazione delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 poiché trovato privo di mascherina ed oltre l'orario del "coprifuoco". Nei suoi riguardi sarà verificata anche la eventuale applicazione di misure di prevenzione personali, anche se minorenne, potendo essere ritenuto, il suo comportamento, motivo di pericolo. "In tal senso - si legge in una nota - il Questore ha dato precise disposizioni al dirigente della divisone anticrimine della Questura affinché ogni situazione evidenziatasi come pericolosa, nell'ambito dei servizi inerenti la movida, sia sottoposta alla verifica del profilo dei soggetti che si rendono responsabili di violazione della normativa per l'applicazione di misure di prevenzione con le gravi conseguenze che ne derivano. Sono in corso, da parte del commissariato competente, gli accertamenti volti ad identificare la restante parte del gruppo. I servizi disposti per monitorare la movida continueranno secondo nuovi schemi operativi, già dal prossimo week end, non escludendo anche l'impiego della polizia scientifica per monitorare e riprendere i soggetti responsabili di reati per addivenire alla immediata e più tempestiva identificazione". (Rer)