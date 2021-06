2 giugno: a Firenze consegna delle onorificenze in Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Firenze le celebrazioni per il 75° anniversario della Repubblica Italiana sono iniziate stamattina in piazza dell’Unità Italiana con la deposizione della Corona in onore ai Caduti, alla presenza delle principali autorità cittadine. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, nel proprio intervento, ha sottolineato lo sforzo congiunto che questi mesi di pandemia hanno richiesto a tutti gli attori del territorio a tutela di beni fondamentali come la sicurezza personale e collettiva, le libertà individuali, la legalità e i diritti civili e sociali. Il prefetto Guidi ha dichiarato; “Penso alle donne, ai minori ed ai giovani in generale, ai lavoratori e alle lavoratrici, a tutti i soggetti che condizioni oggettive di bisogno e difficoltà possono esporre a più forte rischio di compromissione della sfera dei diritti fondamentali di salute, di sicurezza, di rispetto della dignità umana. E so di dirlo in un territorio che ha fatto di questi diritti la propria cifra distintiva”. Successivamente in Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze, in assenza di pubblico e nel rispetto delle norme anti Covid. Sono state consegnate ai familiari degli insigniti 4 Medaglie d’Onore, che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti. (Ren)