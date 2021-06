Casa: assessore Roma, da Meloni campagna elettorale su più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la campagna elettorale sui più fragili. Giorgia Meloni, dopo avere collezionato assenze da record in consiglio comunale, si ricorda di Roma, dimenticando però di prendere le giuste informazioni". Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessora al Patrimonio e politiche abitative, Valentina Vivarelli, in merito alla visita della leader di Fd'I Giorgia Meloni alla signora Lea Carlini, di 95 anni e che dal 1969 abita in una casa popolare del Comune di Roma. "La situazione della signora Lea è costantemente seguita dal Dipartimento come abbiamo già confermato, incontrandola nella sua abitazione, senza video e senza telecamere al seguito per rispetto della privacy di una signora anziana che ha tutto il diritto ad un confronto che non venga strumentalizzato politicamente - aggiunge l'assessore -. Non è facile fare comunicazione quando si racconta la vita delle persone e ciascuno ha una propria sensibilità che riporta nell'azione politica. Personalmente sono convinta che non si debba mai venire meno al rispetto degli altri e che la brama di visibilità non giustifica una tale strumentalizzazione dei cittadini", conclude Vivarelli. (Rer)