Migranti: Libia, motovedetta “Ubari” intercetta 78 migranti

- Il portavoce della Marina militare libica, generale Masoud Abdel Samad, ha annunciato che 78 migranti di diverse nazionalità africane sono stati “salvati” all'alba di oggi, mercoledì 2 giugno, al largo delle coste della Libia. “Non appena ricevuta una richiesta di soccorso, la motovedetta Ubari si è recata sul posto, dopo essere stata dotata delle capacità necessarie per l'operazione di ricerca e salvataggio”, ha detto Abdel Samad in un post su Facebook. Il gommone con a bordo i migranti si stava recando verso le coste europee. Non appena terminata l'operazione di salvataggio, i migranti sono stati sbarcati al punto di approdo della base navale di Tripoli e sono stati trasferiti all'Agenzia anti-immigrazione illegale (Dcim) libica. Alarm Phone, la piattaforma che riceve gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, aveva annunciato ieri sera che un barcone con a bordo circa 70 migranti si trovava al largo di Zuwara, in Libia, con il motore in panne. “Onde e vento mettono in pericolo la barca”, sottolineava Alarm Phone, precisando che le autorità competenti erano stati informate, senza però ricevere alcuna risposta. (segue) (Lit)