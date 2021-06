Bielorussia: Easa, Stati membri impongano a compagnie di evitare spazio aereo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione europea (Easa) ha emesso la direttiva sulla sicurezza, invitando le autorità nazionali competenti negli Stati membri a istruire gli operatori aerei sul fatto che non è più consentito condurre operazioni nello spazio aereo bielorusso, a meno che non sia richiesto per operazioni sicure in circostanze impreviste. E' quanto si legge in una nota dell'Easa. L'obiettivo della direttiva sulla sicurezza, pubblicata in consultazione con gli Stati membri dell'Easa e la Commissione europea, è ridurre il rischio potenziale per passeggeri ed equipaggi che potrebbe derivare dalle operazioni in questo spazio aereo. Ciò fa seguito all'incidente che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 del 23 maggio 2021. La direttiva sulla sicurezza sarà riesaminata secondo le circostanze e comunque a intervalli non superiori a un mese. (segue) (Beb)