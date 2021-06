Bielorussia: Easa, Stati membri impongano a compagnie di evitare spazio aereo del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità competenti sono tenute a mettere in atto tali misure entro due giorni dalla data di entrata in vigore della direttiva sulla sicurezza e ad informare l'Easa delle misure adottate. L'Easa aveva in precedenza emesso un bollettino informativo sulla sicurezza (Sib) in relazione alle operazioni nello spazio aereo bielorusso. Il Sib ha lo status di raccomandazione diretta agli operatori, mentre la direttiva sulla sicurezza raccomanda un'azione obbligatoria da parte delle autorità nazionali competenti per tali operatori. (Beb)