Ue: Gentiloni, fortissima domanda bond europei, a luglio prima parte prefinanziamento Recovery

- C'è una fortissima domanda di bond europei e ci sono tutte le condizioni per avere nel mese di luglio la prima parte di prefinanziamento del Next Generation Eu per i Paesi che hanno presentato entro il 30 aprile i piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. È "un successo, e anche veramente una grande soddisfazione, che entro la fine di maggio siamo riusciti a concludere le ratifiche da parte di tutti i Paesi della decisione che consente ora alla Commissione di andare sui mercati finanziari", ha detto. "L'esperienza che abbiamo fatto nei mesi scorsi sul meccanismo Sure, che finanzia in Italia la cassa integrazione, ci dice che c'è una fortissima domanda di questi bond europei. Pensate che i bond per finanziare Sure sono stati sottoscritti 15 volte di più di quanto non fosse l'offerta e lo stesso ottimismo credo possiamo avere per quanto riguarda i bond che finanzieranno Next Generation Eu", ha aggiunto. "Sarà nelle prossime settimane, tra giugno e luglio, che si raccoglieranno sui mercati finanziari", con il "30 per cento attraverso Green bonds", e "credo che ci siano tutte le condizioni per avere nel mese di luglio la prima parte di prefinanziamento per i Paesi che hanno presentato i piani entro il 30 aprile", ha concluso. (Beb)