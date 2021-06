Ue: Gentiloni, anche sospensione Patto stabilità serve attenzione ad accumulo spesa corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione delle regole del Patto di stabilità e crescita non significa che non ci debba essere grande attenzione ad evitare l'accumulo di una maggiore spesa corrente, con conseguenze permanenti sui bilanci dei Paesi più indebitati come l'Italia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni a margine della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. "Oggi la Commissione ha deciso di mantenere la clausola che sospende il Patto di stabilità per tutto il 2022 e di conseguenza di non aprire nessuna procedura di deficit eccessivo nei confronti di nessun Paese", ha detto. "Questo nel quadro di raccomandazioni di politica economica il cui titolo è" che "bisogna continuare a sostenere le nostre economie perché, certo, ci sono finalmente buone notizie all'orizzonte, di una ripresa che è in atto, ma sarebbe un grave errore in questo momento, in cui la ripresa comincia a prendere slancio, puntare a stringere le condizioni di sostegno all'economia, a consolidare dal punto di vista dei bilanci, a ripetere gli errori che purtroppo sono infatti durante la precedente crisi", ha sottolineato Gentiloni. (segue) (Beb)