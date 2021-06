Ue: Gentiloni, anche sospensione Patto stabilità serve attenzione ad accumulo spesa corrente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostegno alle nostre economie, sospensione di quelle regole e grande attenzione in Paesi con alto debito a che questo sostegno si combini con una prudenza soprattutto sul livello della spesa corrente. Perché tutto deve essere concentrato su riforme, investimenti, impegni per trasformare in meglio le nostre economie", ha proseguito il commissario europeo. "La sospensione di quelle regole non significa che non ci debba essere grande attenzione ad evitare l'accumulo di una maggiore spesa corrente, con conseguenze permanenti sui bilanci dei Paesi più indebitati e, tra questi, naturalmente, l'Italia", ha specificato Gentiloni. (Beb)