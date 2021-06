Credito: Tellini (Intesa Sanpaolo), assistiamo imprese che rivedono sistemi di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, nell'ambito dell'economia circolare fornisce sostegno alle imprese, piccole e grandi, che rivedono alla base i loro modelli di gestione, per adattare il prodotto dal primo momento al recupero dei materiali di cui è costituito. Lo ha dichiarato Massimiliano Tellini, responsabile per l'economia circolare di Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Come banca forniamo sostegno per un livello generale di 5 miliardi alle imprese che cambiano il loro sistema di produzione. Con l'assorbimento lo scorso anno del gruppo Ubi, abbiamo portato questa somma a 6 miliardi", ha dichiarato Tellini. "L'economia circolare può avere successo solo se basata sulla revisione concettuale di nuovi modelli, tra i quali la digitalizzazione e l'orientamento al servizio più che allo stesso prodotto", ha aggiunto Tellini. (Rum)