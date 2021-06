Ue: Gentiloni, successo Recovery porterà a ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il successo del Next Generation Eu che porterà a ridurre il debito. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni a margine della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. "C'è l'idea naturalmente che tantissimi Paesi abbiano un debito molto alto. Il debito medio della zona euro è del 102 per cento ed è ovviamente a un livello senza precedenti. Questa è la risposta alla crisi della pandemia", ha detto. "Il punto è che se si riesce a lavorare bene sugli investimenti e sulle riforme, riusciremo ad avere un livello di crescita non solo come un rimbalzo per uno o due anni, ma un livello di crescita interessante nei prossimi anni che è il modo migliore per portare il debito verso delle soglie meno alte rispetto a quelle attuali", ha aggiunto Gentiloni. "Questo riguarda in modo particolare i Paesi i che hanno debiti a 120 per cento, o addirittura a 160 per cento o a 200 per cento. Quindi chi ha alto debito deve prestare una particolare attenzione" che però "non significa certo rinunciare alla spinta all'economia, agli investimenti. E abbiamo l'occasione di questo grande piano di Recovery esattamente per questo. Chi ci porterà a ridurre il debito? Il successo del piano di Recovery", ha sottolineato il commissario europeo. (Beb)