Ungheria: a Budapest vie per Hong Kong e uiguri vicino a dove sorgerà Università Fudan

- Il comune della città di Budapest ha rinominato alcune vie vicino all'area in cui sorgerà la sede distaccata dell'Università cinese di Fudan. Lo riporta il portale "Hvg", secondo cui una strada è stata dedicata ai "martiri uiguri", la minoranza musulmana perseguitata nella regione nordoccidentale dello Xinjiang, e un'altra a "Hong Kong libera". Una terza via è stata invece intitolata al Dalai Lama e una quarta al defunto vescovo cattolico Xie Shiguang, più volte incarcerato. All'inaugurazione delle vie, il sindaco Gergely Karacsony ha dichiarato che i nomi non vogliono avere un impatto sulle relazioni sino-ungheresi ma semplicemente "inviare alla Cina il messaggio chiaro che Budapest non mette gli interessi economici al di sopra dei diritti umani". Se l'opposizione ungherese conquisterà il governo nel 2022, i rapporti con Pechino saranno caratterizzati da "una cooperazione pragmatica", ha detto Karacsony. Non sono tardate le reazioni da parte del partito di governo Fidesz. Il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia, Laszlo Palkovics, responsabile per il progetto sulla sede distaccata dell'ateneo cinese, ha dichiarato che il primo cittadino di Budapest "non ha avuto un'idea originale, è già stato fatto a New York". Il portavoce del governo, Zoltan Kovacs, ha commentato invece che il sindaco di Budapest e la presidente del distretto di Ferencvaros, Krisztina Baranyi, hanno "perduto il buonsenso". (segue) (Vap)