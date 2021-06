Ue: presidente bulgaro Radev, nessuno più di noi tiene al processo d'allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese è più interessato all'integrazione europea dei Paesi vicini alla Bulgaria della stessa Bulgaria. Lo ha affermato il presidente bulgaro, Rumen Radev, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, che si trova in visita ufficiale di due giorni nel paese. Tuttavia, Radev ha osservato che l'allargamento dell'Unione non dovrebbe essere trattato come una formalità. "Questo non è uno sprint in cui dobbiamo tagliare il traguardo entro un certo tempo, questo è un viaggio in cui gli amici intraprendono insieme un processo sostenibile e irreversibile", ha detto il capo dello Stato. Interrogato specificamente sull'integrazione europea della Macedonia del Nord, riferisce l’agenzia di stampa “Sofia News Agency”, il presidente Radev ha ribadito che l'obiettivo più importante in questo momento è il ripristino di un vero dialogo tra Sofia e Skopje a tutti i livelli. Chiedendosi se Skopje riuscirà a soddisfare i requisiti, Radev ha affermato che c'è un intero elenco di parametri formali che devono essere soddisfatti, ma ha sottolineato che l'obiettivo più grande è che i giovani dei due paesi non si odino a vicenda, essere aperti a interagire gli uni con gli altri senza pregiudizi e condividere rispetto e buona volontà una volta aperti i confini nazionali. (segue) (Seb)