Ue: presidente bulgaro Radev, nessuno più di noi tiene al processo d'allargamento (2)

- "Questo è l'obiettivo più importante su cui stiamo lavorando", ha affermato il presidente Radev, aggiungendo di aver incaricato il governo ad interim di esplorare modi per riunire i giovani dei due Paesi. Secondo il presidente Radev, invece di adottare misure volte a mantenere a galla il settore turistico, il governo dovrebbe stanziare dei fondi destinati agli hotel per ospitare gratuitamente gli studenti provenienti dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord. Il capo dello Stato ha anche proposto l'idea al presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski durante la loro recente visita congiunta a Roma. Il presidente Rumen Radev ha espresso la speranza che questo diventi un significativo passo avanti, che aprirà le porte a un futuro sostenibile e stabile. “Uno in cui i due Paesi condividono un'amicizia che si traduce dalle dichiarazioni nei documenti ufficiali alla vita reale, in cui le persone su entrambi i lati del confine mostrano rispetto reciproco”, ha detto Radev. (Seb)