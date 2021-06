Egitto: fonti, prolungata di altri 45 giorni la detenzione di Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia egiziana avrebbe disposto altri 45 giorni di detenzione per Patrick Zaki, il giovane studente dell’Università Alma Mater di Bologna, in carcere dal febbraio 2020. La notizia, trapelata da fonti giudiziarie, è in ancora attesa dell’ufficialità. Si tratterebbe dell’ennesimo rinnovo del periodo di detenzione dello studente sulla base di un mandato d'arresto spiccato per cinque capi d'accusa, tra i quali figurano la pubblicazione di notizie false su Facebook e il tentativo di rovesciare il governo del presidente Abdel Fatah al Sisi. (Res)