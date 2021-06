Covid: Sileri (M5s), spero venga rivisto quanto prima limite 4 posti a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, ha chiarito oggi, in merito al numero massimo di posti a tavola nei ristoranti, che “il limite è ancora fissato a 4, per maggior sicurezza. Spero che venga presto rivisto perché chiaramente è molto restrittivo e credo questo possa essere il tempo” per modificare la norma. Limitare il numero “aiuta ha limitare i contagi”, ha aggiunto sottolineando di essere sempre stato fra quelli he pensavano a “più posti a tavola”. Dai primi di luglio, ha aggiunto su Rai Radio1, “rimuoverei i limiti”. (Rin)