Germania: governo investirà 350 milioni di euro nella ricerca sulla sicurezza informatica

- Il governo federale tedesco intende investire almeno 350 milioni di euro nella ricerca sulla sicurezza informatica nei prossimi cinque anni. Il nuovo programma di ricerca dal nome “Digitale. Sicuro. Sovrano” è stato approvato oggi dall'esecutivo. La ministra della Ricerca tedesca, Anja Karliczek, ha annunciato che anche lo stanziamento di fondi provenienti dal pacchetto di stimolo economico per la gestione delle crisi sarà "significativamente aumentato". "Vogliamo essere in grado di utilizzare in modo sicuro tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione, sia nelle attività imprenditoriali che in ambito scientifico, nonché nel comparto dell'istruzione e culturale, e ovviamente anche nella nostra vita privata", ha aggiunto Karliczek. La ministra ha parlato anche delle minacce del cyberspazio a cui persone, aziende e organizzazioni in Germania sono esposte nella vita quotidiana. L'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (Bsi) ha contato 117,4 milioni di nuove varianti di malware solo in Germania lo scorso anno, mentre ogni giorno fino a 20 mila sistemi informatici tedeschi sono stati infettati dai cosiddetti bot. (Geb)