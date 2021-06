Russia-Filippine: colloquio telefonico fra Putin e Duterte, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo delle Filippine Rodrigo Duterte. Secondo quanto riferisce il Cremlino, i due capi di Stato si sono scambiati un caloroso saluto in occasione del 45mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche ed hanno espresso apprezzamento per l'alto livello di cooperazione bilaterale raggiunto tra i loro Paesi. Putin e Duterte, si legge nella nota, hanno riaffermato l'interesse reciproco nei continui sforzi per espandere i contatti in vari ambiti, compresa l'attuazione di progetti congiunti nei settori dell'energia, dell'agricoltura, dei trasporti e umanitario. I due presidenti hanno convenuto sulla necessità di continuare a coordinare gli sforzi sulla scena internazionale, in primo luogo presso l'Onu. Nel discutere la lotta congiunta contro la diffusione dell'infezione da coronavirus, i presidenti si sono concentrati sulla consegna dei vaccini russi nelle Filippine. (Rum)