Recovery: Commissione Ue, importante per squilibri eccessivi Italia, Cipro e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione ha adottato una relazione per tutti gli Stati membri dell'Ue, ad eccezione della Romania che è già nel braccio correttivo del Patto, il cui scopo è quello di valutare la conformità degli Stati membri ai criteri di disavanzo e debito del trattato. Dall'analisi emerge che l'Italia non soddisfa il criterio del debito e continua a presentare uno squilibrio eccessivo. La Commissione ha spiegato infatti che il criterio del disavanzo è soddisfatto da Bulgaria, Danimarca e Svezia e non da tutti gli altri Stati membri. Il criterio del debito non è soddisfatto da 13 Stati membri: Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Portogallo, Slovenia e Finlandia. La Commissione ritiene che, in questa fase, non si debba decidere se sottoporre gli Stati membri alla procedura per i disavanzi eccessivi. Nel caso della Romania, la Commissione raccomanda di aggiornare il suo percorso di aggiustamento di bilancio, mirando a correggere il suo disavanzo eccessivo nel 2024. (segue) (Beb)