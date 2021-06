Ue: Dombrovskis, la ripresa è dietro l'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica in Europa è dietro l'angolo. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Presentiamo quest'edizione speciale' del pacchetto di primavera in un momento cruciale, con la nostra ripresa dietro l'angolo, ma con la strada davanti ancora lastricata di incognite. Continueremo quindi a usare tutti gli strumenti per rimettere in carreggiata le nostre economie", ha detto. "Stiamo prolungando la clausola di salvaguardia generale nel 2022, con l'obiettivo di disattivarla nel 2023. Stiamo incoraggiando gli Stati membri a mantenere politiche fiscali di sostegno quest'anno e il prossimo, preservando gli investimenti pubblici e sfruttando al massimo i finanziamenti dello strumento di ripresa e resilienza per stimolare la crescita", ha aggiunto. "Un sano mix di spesa, focalizzato sugli investimenti mantenendo sotto controllo le altre spese, faciliterà il ritorno a posizioni più prudenti nel medio termine, il che sarà particolarmente importante per i Paesi ad alto debito", ha concluso Dombrovskis. (Beb)