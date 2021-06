Milano: Gli propongono di trasformare carta in banconote e gli rubano 13 mila euro, 65enne fa arrestare due truffatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì sera, In Piazza Repubblica a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino camerunense 39enne per il reato di truffa aggravata in concorso, denunciando per lo stesso reato il complice, connazionale 48enne. Nella prima mattinata un cittadino italiano di 65anni ha telefonato alla Centrale Operativa della Questura di Milano, dicendo che era in corso una truffa nei suoi confronti da parte di persone a lui già note. Il 65enne, lo scorso marzo, aveva già incontrato in un appartamento di via Pantano il 39enne, accompagnato da altri uomini. In quella circostanza gli era stato proposto un metodo per generare banconote da 50 euro con banali pezzi di carta, a condizione che procurasse loro il maggior numero di banconote da duplicare. Al secondo incontro la vittima si è così presentata con 13mila euro contanti; i due complici, tra cui l'arrestato, con flaconi di reagenti chimici e altra strumentazione hanno messo in scena la fraudolenta duplicazione delle banconote, facendo poi di fatto sparire il denaro vero. (segue) (Rem)