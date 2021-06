Milano: Gli propongono di trasformare carta in banconote e gli rubano 13 mila euro, 65enne fa arrestare due truffatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni successivi i contatti tra malviventi e vittima non si sono interrotti e, alla promessa di restituzione delle 13 mila euro iniziali, si è aggiunta la richiesta di ulteriore denaro. Il 65enne, questa volta, ha chiamato il 112 Nue. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno messo in atto un servizio di osservazione; d'accordo con la vittima, hanno fatto in modo che avvenisse lo scambio del denaro richiesto. All'incontro si è presentato il 39enne che, colto nella flagranza della cessione di denaro, è stato subito arrestato dai poliziotti della Settima Sezione Upg. Gli accertamenti degli agenti hanno portato alla denuncia del complice che lo attendeva in una struttura alberghiera; all'interno della camera sono state rinvenute e sequestrate diverse strumentazioni che i truffatori utilizzavano per riprodurre le banconote. (Rem)