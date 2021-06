Grecia: decima relazione Commissione Ue, Atene ha intrapreso azioni necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha adottato la decima relazione sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia. Il rapporto conclude che, nonostante le difficili circostanze causate dalla pandemia di Covid 19, la Grecia ha intrapreso le azioni necessarie per raggiungere i suoi impegni specifici. La Commissione ha inoltre adottato le relazioni di sorveglianza post-programma per Irlanda, Spagna, Cipro e Portogallo. Le relazioni concludono che le capacità di rimborso di ciascuno degli Stati membri interessati rimangono solide. (Beb)