Regno Unito: al via domani gli eventi per il Giubileo di platino della regina Elisabetta

- Da domani sino al 5 giugno si terranno una serie di eventi per celebrare il Giubileo di platino della Regina Elisabetta, i suoi 75 anni da quando è diventata sovrana del Regno Unito. Come riferito da Buckingham Palace, il primo giorno del lungo weekend, domani, vedrà il Trooping the Color – la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e dell’Esercito britannico – svolgersi integralmente per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. Il secondo giorno del weekend festivo si terrà una cerimonia di ringraziamento per il regno presso la cattedrale di San Paolo. Sabato, la regina sarà affiancata dai membri della famiglia reale al Derby, tradizionale evento che si tiene all’ippodromo di Epsom Downs, mentre la sera si terrà il concerto dal vivo al palazzo che sarà chiamato “Platinum Party at the Palace” e vedrà la partecipazione delle "più grandi star dell'intrattenimento del mondo". Gli artisti devono ancora essere resi noti, ma è stato annunciato che si riuniranno alcune delle più grandi star del mondo per celebrare i momenti più significativi e gioiosi dei sette decenni di regno della regina. (segue) (Rel)