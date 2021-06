Regno Unito: al via domani gli eventi per il Giubileo di platino della regina Elisabetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domenica prevede, infine, il Big Jubilee Lunch, con feste di piazza organizzate in tutto il Regno Unito. Gli eventi di quel giorno includeranno anche il Platinum Jubilee Pageant, che vedrà la partecipazione di 5 mila persone provenienti dal Regno Unito e dal Commonwealth che si esibiranno negli spazi aperti di Buckingham Palace. Gli eventi si svolgono per celebrare i 70 anni di regno della regina, un traguardo che raggiungerà il 6 febbraio del prossimo anno. Come per il Giubileo d'oro e di diamante, la prima settimana di giugno è stata scelta per il weekend celebrativo, visto che l'estate offre maggiori possibilità che gli eventi si svolgano con il bel tempo rispetto a febbraio. Le celebrazioni del Giubileo di platino si svolgeranno per tutto l'anno in tutto il Regno Unito, il Commonwealth e in tutto il mondo. (Rel)