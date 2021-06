Ue: Gentiloni, situazione sanitaria ed economia in costante miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia sul fronte sanitario che su quello economico, la situazione è "in costante miglioramento in tutta l'Unione europea". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo. Gentiloni ha ricordato che "milioni di europei vengono vaccinati ogni giorno, il 45 per cento degli adulti ha avuto almeno una dose, che non è lontana dai livelli raggiunti negli Stati Uniti". Inoltre, "con il calo del numero dei casi di Covid, le restrizioni vengono allentate e i settori economici più colpiti stanno riaprendo per le imprese" e "secondo l'indicatore del sentimento economico della Commissione, la fiducia è tornata al di sopra della sua media di lungo termine". In questo contesto, ha sottolineato che "la crescita dovrebbe essere superiore al 4 per cento sia quest'anno che il prossimo" e che "questa settimana le prospettive dell'Ocse erano identiche alle nostre per l'area dell'euro". Inoltre, "Next Generation Eu è ora una realtà, seguendo la ratifica della decisione sulle risorse proprie". (Beb)