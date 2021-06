2 giugno: Mazzeo, grati a chi ci ha regalato libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana le celebrazioni per i 75 anni della Repubblica sono iniziate con la deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti in piazza dell’Unità a Firenze, il “simbolo di tutti i Risorgimenti”. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ricordato valori e ideali dell’obelisco: “Identità, storia, diritti e doveri che in questi giorni, insieme a molti altri consiglieri regionali, abbiamo portato nelle scuole di tutta la Toscana per ricordare ai nostri giovani le loro radici e quanti hanno lottato e creduto nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco. Continuerò nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ad incontrare i ragazzi perché gli stimoli che sto raccogliendo, con la loro grande voglia di esserci nella vita pubblica, alimentano e amplificano il mio impegno come presidente dell’assemblea legislativa della Toscana. Sto anzi pensando di scrivere una legge dedicata alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per accompagnarli nella costruzione del loro futuro. La contaminazione è una grande risorsa e non possiamo permetterci di disperderla”. (segue) (Ren)